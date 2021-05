Corona-Ärger rund um die sanften Tiere

Heidelberg. Die Besitzerin ist inzwischen doppelt gegen Covid-19 geimpft, die Wanderungen mit den Tieren finden im Freien statt und bringen – auf Abstand und mit Hygienekonzept – nur wenige Menschen zusammen. Trotzdem muss die Alpaka-Farm von Melanie Weigl in Heidelberg-Ziegelhausen geschlossen bleiben. Seit November ist das so. Die Tierbesitzerin sieht darin eine massive Bedrohung ihrer Existenz und möchte nun erneut gegen die Stadt klagen.

Die Alpaka-Farm von Melanie Weigl liegt in Ziegelhausen. © Philipp Rothe

„Am 16. April wies ich dem Ordnungsamt Heidelberg meine zweite erfolgte Corona-Impfung mit dem Impfstoff der Firma BioNTech nach, wies wiederholt darauf hin, dass auf meiner Farm im Freien mit sieben Tieren keine Infektionsgefahr besteht und ich nun als ,Risikofaktor’ völlig herausfalle und bat um eine Öffnungsperspektive“, berichtet Weigl. Keine Einnahmen, aber die Ausgaben für Futter und Unterhalt laufen weiter: Weigl bangt um den Fortbestand ihrer Alpaka-Farm „Hirtenaue“. Weil das städtische Ordnungsamt die Weideanlage mit den sieben Tieren als „Freizeiteinrichtung“ einstuft, darf die Tierfreundin seit sieben Monaten keine Wanderungen mit den sanften Wolllieferanten mehr anbieten. Vergeblich hat sie bereits dagegen geklagt.

Viele Alpakafarmen in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland hätten von den örtlichen Ordnungsämtern die Erlaubnis erhalten, seit dem 8. März 2021 wieder zu öffnen, versteht Weigl die Ungleichbehandlung nicht, zumal andere Betriebe wesentlich größer seien – etwa in Nürtingen mit mehreren hundert Tieren – und es dort eine weitaus höheren Sieben-Tage-Inzidenz als in Heidelberg gebe. miro