Zwischen Bahnhof, der neuen Bebauung am künftigen Europaplatz und der Czernybrücke soll schon bald ein internationales und grünes Quartier entstehen, das 20 000 Quadratmeter Wohnfläche erschließen soll und Arbeiten und Wohnen mit öffentlicher Freifläche verknüpft: Das Münchner Büro AP-Space hat einen Gestaltungswettbewerb für das Baufeld C 2 in der Heidelberger Bahnstadt gewonnen. Es könnte

...