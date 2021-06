Chefin nun in Mosbach

Heidelberg. Seit August 2009 hat Jutta Kretz das Heidelberger Amtsgericht geleitet. Nun übernimmt sie die Leitung des Landgerichts in Mosbach. Das hat eine Gerichtssprecherin mitgeteilt. „Sie besticht durch ihre dynamische und ausgesprochen zupackende Art. Sie ist eine Führungskraft im besten Sinne, geht voran, motiviert und organisiert vorbildlich“: Mit diesen Worten würdigt Marion Gentges, baden-württembergische Ministerin der Justiz und für Migration, die neue Präsidentin des Mosbacher Landgerichts. Dieses Justizzentrum kennt Kretz bereits, weil sie von 2003 bis 2006 als Vorsitzende Richterin dort tätig war.

Jutta Kretz stammt aus der Region Rhein-Neckar. Nach Studium und beiden juristischen Staatsexamen in Heidelberg trat sie 1991 in den höheren Justizdienst des Landes Baden-Württemberg ein. Ihre ersten Stationen waren das Amts- und Landgericht Heilbronn sowie die dortige Staatsanwaltschaft. 1994 wechselte sie als Richterin an das Amtsgericht Sinsheim, wo sie fünf Jahre als Richterin tätig war. Danach folgten drei Jahre als Richterin am Landgericht Heidelberg. Als Direktorin des Amtsgerichts Sinsheim wechselte sie schließlich ans Heidelberger Amtsgericht. miro