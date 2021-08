Chefärztin für Geriatrie an GRN-Klinik

Heidelberg/Sinsheim. Hedda Opitz (50) tritt am 1. September die Stelle als Chefärztin der neu geschaffenen Abteilung für Akutgeriatrie an der GRN-Klink in Sinsheim an. Das teilt eine Sprecherin der GRN-Kliniken mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Jacqueline Wardeski

Opitz (Bild) hat an den Universitäten in Hamburg und Heidelberg studiert und war seit 2015 Oberärztin der Geriatrie am Bethanienkrankenhaus in Heidelberg. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie mit den Zusatzbezeichnungen Geriatrie und Palliativmedizin.

In der Akutgeriatrie der GRN-Klinik Sinsheim können zukünftig ältere Patienten durch Zuweisung anderer Abteilungen – etwa nach operativen Eingriffen oder aber nach Einweisung von ihrem Hausarzt – betreut werden, wenn sie aufgrund ihres Zustands längere Zeit stationär behandelt werden müssen.

„Häufig benötigen geriatrische Patienten nach einer schweren internistischen Erkrankung, wie zum Beispiel einer Lungenentzündung oder einer Operation, längere Zeit, um zu genesen“, erklärt Opitz. „Durch die Teilnahme an dieser Therapie im Rahmen des Krankenhausaufenthaltes schaffen wir für die Patienten die nötigen Voraussetzungen, damit sie im Anschluss an einer geriatrischen Rehabilitationsmaßnahme teilnehmen oder gar nach Hause entlassen werden können.“ Geriatrische Patienten wiesen häufig zusätzliche psychiatrische Erkrankungen wie depressive Syndrome, Schlafstörungen oder dementielle Erkrankungen auf, die aber nicht grundsätzlich in der Psychiatrie behandelt werden müssten. Speziell Menschen, die wegen ihrer körperlichen Erkrankungen unter einem akuten Zustand der Verwirrtheit litten, könnten nun in Sinsheim weiter betreut werden. miro

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2