CDU-Kreisvorsitzender Föhr: Mitgliederbefragung "erster Schritt"

Heidelberg. Das Votum der CDU-Kreisvorsitzenden für mehr Mitsprache bei der neuen Parteispitze kommt im Südwesten gut an. Alexander Föhr, Chef des CDU-Kreisverbands Heidelberg sagte etwa: "Wir sind motiviert für das, was vor uns liegt: Der Weg zum Wiedererstarken der Union." Es sei daher auch zu keiner Zeit um Personen gegangen, sondern um den Weg und das Vorgehen in den nächsten Wochen und Monaten: erkennbare inhaltliche Arbeit, klare Identifikation der Union mit Zukunftsthemen, ein attraktives politisches Alternativangebot zur Ampel. Die Mitgliederbefragung zum Vorsitzenden sei ein erster Schritt auf dem Weg. "Aber auch erst der Beginn." Die Kreisvorsitzenden wollten sich deshalb künftig häufiger treffen, um wichtige Themen zu besprechen.

Die CDU hatte ihre 326 Kreis- und 27 Bezirksvorsitzenden nach Berlin eingeladen, um das Wahlergebnis aufzuarbeiten und um über das Verfahren zur Wahl der neuen Parteiführung zu beraten. Die Konferenz selbst konnte dazu nur ein Meinungsbild einholen und keine verbindlichen Beschlüsse fassen. Diese sollen am kommenden Dienstag bei Sondersitzungen von Präsidium und Bundesvorstand getroffen werden. Die Wahl des Vorsitzenden muss nach geltendem Recht durch einen Parteitag erfolgen.