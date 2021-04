Carl-Theodor-Preis für Dietmar Hopp

Rhein-Neckar. Dietmar Hopp ist mit dem Carl-Theodor-Preis der Metropolregion Rhein-Neckar ausgezeichnet worden. Der 81-jährige Mäzen und SAP-Mitgründer ist der dritte Träger der Auszeichnung, die der Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) seit 2016 an herausragende Persönlichkeiten vergibt, deren Wirken die Werte der Regionalentwicklung in Rhein-Neckar widerspiegelt. Hopp erhielt die Auszeichnung am Dienstag - einen Tag nach seinem Geburtstag - im kleinen Rahmen im Golfclub St. Leon-Rot aus den Händen von Luka Mucic, Vorstandsmitglied des ZMRN und Finanzvorstand bei SAP.

Dietmar Hopp (81) erhielt den Carl-Theodor-Preis von Luca Mucic (r.). © MRN

Heimat immer im Blick

„Dietmar Hopp ist einer der größten Philanthropen Deutschlands und wir dürfen stolz sein, dass er seine Tatkraft, seine Ideen und Initiativen immer mit Fokus auf seine Heimat und zum Wohle seiner Heimatregion Rhein-Neckar eingesetzt hat“, würdigte Mucic das Engagement Hopps. Seine Ideen seien „verbindend, nachhaltig und vorbildlich gemeinnützig“. Dafür gebühre ihm viel Dank.

„Ich freue mich sehr über den Carl-Theodor-Preis, weil es eine Auszeichnung meiner Heimat, der Metropolregion ist. Rhein-Neckar ist eine fortschrittliche, engagierte und lebenswerte Region. Es war und ist mir ein großes Anliegen, dazu beizutragen, dass dies auch künftig so bleibt“, drückte der Ausgezeichnete seine Freude aus. „Eigentum verpflichtet. Reichtum verpflichtet noch viel mehr“ ist einer seiner häufig zitierten Leitsätze. Die Dietmar Hopp Stiftung hat seit 1995 fast 900 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte eingesetzt.