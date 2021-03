Heidelberg. „Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz“: Dieser Vorwurf taucht 2020 plötzlich und immer häufiger in den Akten des Heidelberger Amtsgerichts auf. Vieles war diesmal anders, das wird aus dem Jahresbericht der Behörde deutlich. Der Lockdown hat aber auch dafür gesorgt, dass weniger Verfahren bearbeitet wurden.

AdUnit urban-intext1

Von Mitte März bis Ende April 2020 stand im Gericht vieles still. „Es wurden nur unaufschiebbare Verfahren wie Haft-, Führerschein- oder eilige Betreuungssachen sowie Verfahren im einstweiligen Rechts-schutz bearbeitet“, fasst Amtsgerichts-Direktorin Jutta Kretz zusammen. Danach sei der Betrieb schrittweise hochgefahren worden. Beim zweiten Lockdown zum Jahresende sei der tägliche Sitzungsbetrieb – soweit unter Coronabedingungen möglich – weitergelaufen.

Treffen mit Kind und Maske

Das Familiengericht habe im Pandemiejahr nur wenige „Corona-Verfahren“ bearbeiten müssen. Unsicherheit habe es im Umgang der Kinder mit dem anderen Elternteil gegeben. Das sei häufiger Thema bei Einigungsgesprächen gewesen. So habe es den Fall gegeben, dass ein Vater sich bereiterklärte, bei den gemeinsamen Stunden mit dem Kind eine FFP2-Maske zu tragen, damit die Großmutter mütterlicherseits nicht gefährdet wurde.

Zwangsversteigerungen gingen um fast ein Viertel zurück (148 Verfahren). „Die Eingänge bei den Zivilsachen sind erstmalig seit Jahren wieder leicht angestiegen“, bilanziert Kretz.

AdUnit urban-intext2

Juristische Konsequenzen hat eine nicht genehmigte „Solidaritätskundgebung“ für die Heidelberger Anwältin Beate Bahner am 15. April in der Römerstraße, direkt vor dem Polizeirevier Mitte: Die Unterstützer hatten – „wir sind das Volk“ skandierend – Bahner Solidarität bekundet, die an dem Tag eine Anhörung bei den Beamten hatte. Gegen die Fachanwältin für Medizinrecht wurde wegen ihres Aufrufs zur bundesweiten „Coronoia 2020“-Demo an Karsamstag ermittelt. Rund 150 Personen stehen eng zusammen, ohne Mundschutz. Dabei sei das gesamte politische Spektrum von ganz rechts bis ganz links vertreten gewesen, heißt es später von Polizeiseite. Aus Gründen des Deeskalationsprinzips, aber insbesondere um erhöhte Infektionsrisiken bei Zwangsmaßnahmen mit direkten Körperkontakten zu vermeiden, hatte die Polizei nach eigenen Angaben darauf verzichtet, die Personalien aufzunehmen.

Eine zwölfköpfige Ermittlungsgruppe wurde gebildet und wertete die zahlreichen Videos aus, die unter anderem Teilnehmer der Kundgebung ins Netz gestellt hatten. Zwei mutmaßliche Teilnehmer dieser Demo müssen sich am 22. März vor dem Amtsgericht verantworten. Sie sollen ein Bußgeld in Höhe von 750 beziehungsweise 1000 Euro entrichten. Am 27. April muss ein Heidelberger Gastwirt aus der Altstadt vor Gericht erscheinen. Ihm wird vorgeworfen, bei der Außenbewirtschaftung gegen die gültige Sperrzeit verstoßen zu haben. Als die Polizei im Juli bei ihm ankam, habe der Wirt keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Und bei einer weiteren Kontrolle im August soll er nicht dafür gesorgt haben, dass seine Gäste wie vorgeschrieben die Selbstauskunft ausfüllen. Insgesamt ging die Zahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren (1565) im Vergleich zum Vorjahr (1836) aber deutlich zurück – um 15 Prozentpunkte.

AdUnit urban-intext3

Noch vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe anhängig ist ein Urteil, mit dem ein 26-Jähriger aus Leimen zur Zahlung von 500 Euro Bußgeld verpflichtet wurde: Er war an einem Tag Anfang April 2020 gleich zweimal kontrolliert worden, als er sich mit zum Teil unterschiedlichen Personen auf dem Emmertsgrund traf und damit gegen die Kontaktregeln der Coronaverordnung verstieß.

In Insolvenz gerutscht

AdUnit urban-intext4

Auch die Insolvenzabteilung des Amtsgerichts bearbeitet Folgen der Pandemie. So ist am 1. Juli 2020 über das Vermögen der 1991 gegründeten GVO Cateringkultur GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Der Experte für Cateringkonzepte bei Veranstaltungen vermietete auch Gastroeinrichtungsgegenstände und übernahm für große Unternehmen wie die BASF SE die gastronomische Versorgung von Tagungen und Seminaren. Noch bs 2019 wurden Umsatzsteigerungen erzielt. „Personalkostenerhöhungen im Jahr 2018, Fehlkalkulation eines neuen Großauftrags im Jahr 2019 und schließlich ab März 2020 die Einschränkungen des Geschäftsbetriebs infolge der Corona-Pandemie“ führten laut Kretz zu erheblichen Verlusten, „die nicht mehr kompensiert werden konnten“.