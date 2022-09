Buslinie 29 in Heidelberg ändert Fahrweg

Heidelberg. Die Buslinie 29 in Heidelberg ändert ab Montag, 19. September, ihren Fahrweg. Zwischen den Haltestellen Nansenstraße und Rohrbach Markt wird die Linie die neue Haltestelle Marlene-Dietrich-Platz in der John-Zenger-Straße anfahren, teilt die rnv mit. Die Haltestelle Saarstraße werde künftig nicht mehr regulär bedient. Im Bereich der Bahnstadt wird die Haltestelle Czernybrücke Süd in Maria-Mitchell-Straße umbenannt.

