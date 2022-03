Heidelberg. Eine Autofahrerin ist am Freitagabend mit einem Linienbus in Heidelberg-Schlierbach zusammen gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren beide Fahrzeuge auf der Schlierbacher Landstraße stadteinwärts. Die 40-Jährige fuhr dem Bus aus Unachtsamkeit auf, als dieser an der Haltestelle „Jägerhaus“ hielt.

Durch den Zusammenstoß wurde ihr Fahrzeug derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Jedoch wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.