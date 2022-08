Buntes Treiben am Neckar

Heidelberg. Die Stadt rückt wieder näher ans Wasser, die B 37 wird zur Flaniermeile: Am Wochenende heißt es in Heidelberg wieder „Sommer am Fluss“. Am Samstag, 20. August, von 12 bis 23 Uhr, und am Sonntag, 21. August, von 11 bis 18 Uhr, gibt es ein abwechslungsreiches Angebot für jeden Geschmack und alle Altersklassen. Auf zwei Bühnen wird Musik für gespielt, auf dem Krahnenplatz gibt es ein buntes Kinderprogramm, nachhaltige Angebote werden präsentiert, der Stadtstrand wird zum Urlaubsparadies und ein vielfältiges kulinarisches Angebot rundet die Veranstaltung ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Alle Daheimgebliebenen und Gäste dürfen auf vielfältige Aktionen entlang des Neckars gespannt sein. Dass das Thema Nachhaltigkeit einen solch breiten Raum einnimmt, gefällt mir besonders. Aber vor allem stehen Spiel, Spaß und Entspannung im Vordergrund“, freut sich Oberbürgermeister Eckart Würzner, der den „Sommer am Fluss“ am Samstag um 13 Uhr auf der Bühne bei der Alten Brücke eröffnet.

Am Wochenende lockt der „Sommer am Fluss“ mit viel Programm. © Philipp Rothe

Musik für jeden Geschmack wird auf zwei Bühnen gespielt: Alte Brücke: Samstag: 12 - 15 Uhr: Heidelberg Jazz Man. 15.30 - 18 Uhr: La Borra. 19 - 22.45 Uhr: Amokoma. – Sonntag: 11 - 14.30 Uhr : Red Hot Dixie Devils. 15 - 18 Uhr: Ingrid Schwarz Band. – Bühnenprogramm Heuscheuer: 12 - 14 Uhr : Mischeel Amar. 14 - 16 Uhr: Robayo b2b Philipp Habel. 16 - 18 Uhr: MorgenAte. 18 - 20 Uhr: FilOu. 20 - 23 Uhr: Moderne Manieren. Im Anschluss gibt es eine Afterparty im Cave54. – Sonntag: 11 - 14 Uhr: La Vecina. 14 - 16 Uhr: Open Decks. 16 - 18 Uhr: Mirella.

B 37 ab Samstagfrüh gesperrt

Mehr zum Thema Verkehr A6-Anschlussstelle Sinsheim wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt Mehr erfahren KulTour Veranstaltungstipps: Viel Freiluftkultur beim Mannheimer Seebühnenzauber und in der Region Mehr erfahren

Beim Kinderprogramm auf dem Krahnenplatz sind die Highlights die beiden Theaterstücke „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ vom Theater Carnivore (Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 16 Uhr) und „Plume (Feder)“ vom „Le Cabaret Nomade“ (Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 14 Uhr). Natürlich darf beim Familienspaß Kinderschminken, eine Hüpfburg und ganz in der Nähe das Kinderkarussell nicht fehlen.

Auf der Flaniermeile können Infostände zum Thema Nachhaltigkeit besucht werden. Die B 37 ist von 20. August, 6 Uhr, bis 21. August, 21 Uhr, von der Alten Brücke bis zum Montpellierplatz/Stadthalle gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Schlossbergtunnel. red/sko