Bundesverdienstkreuz an Greulich verliehen

Hohe Ehre für uneigennützigen Einsatz: Anlässlich des Tages des Ehrenamtes hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann an 17 Bürgerinnen und Bürger für besonderes ehrenamtliches Engagement das Bundesverdienstkreuz überreicht und ihren Einsatz gewürdigt. Unter ihnen war auch Reiner Greulich aus St. Leon-Rot, lange Jahre bei der Polizeidirektion Heidelberg tätig, daneben Impulsgeber für Initiativen, Kooperationen und Vereinsgründungen in der Region – unter anderem als Geschäftsführer des Vereins „Sicheres Heidelberg“, der sich für mehr Sicherheit und die Verhütung von Verbrechen in der Stadt einsetzt.

„Unsere starken Kommunen, unser innovativer Mittelstand, unsere exzellente Wissenschaftslandschaft und unsere vielen Bürgerinnen und Bürger, die sich freiwillig und ehrenamtlich für unser Gemeinwesen engagieren, sind die Säulen, die unser Land ganz besonders ausmachen“, sagte Kretschmann bei der Überreichung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland im Neuen Schloss in Stuttgart. „Das ehrenamtliche Engagement hält uns auf besondere Weise zusammen, ist Ausdruck von Humanität und Bürgersinn und prägt auch die politische Kultur des Landes“, betonte Kretschmann. Viele Bürgerinnen und Bürger seien bereit, einen persönlichen Beitrag zur guten Entwicklung des Gemeinwesens zu leisten. Solidarität, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft zeigten sich dabei in sehr verschiedenen Formen. Sie reichten von Nachbarschaftshilfe, über Bürgerinitiativen, Vereine und Verbände bis hin zu oft sehr individuellem Engagement für Menschen. „Die Ordensprätendentinnen und Ordensprätendenten stehen auch stellvertretend für die vielen Millionen Menschen in unserem Land, die sich freiwillig engagieren und ragen doch heraus. Denn sie sind durch ihr Wirken, ihre Tatkraft und auch ihre Persönlichkeit zu echten Vorbildern geworden, die zur Nachahmung anregen. Sie haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass es in unserer Gesellschaft nicht nur ein Nebeneinander, sondern ein wirkliches Miteinander gibt“, unterstrich Kretschmann.

Viele Initiativen angestoßen

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, sei Reiner Greulich seit 1982 bei der Polizei Baden-Württemberg und setze sich nicht nur dienstlich, sondern vor allem auch ehrenamtlich für Sicherheit und Kriminalitätsverhütung ein. So sei Greulich Geschäftsführer des Vereins „Sicheres Heidelberg“, zudem gebe das von ihm ins Leben gerufene Projekt „Heidelberger Opferfonds“ jungen Straftätern die Möglichkeit, Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen. Unter seiner Federführung sei außerdem im Jahr 2009 der „Heidelberger Präventionspreis“ ins Leben gerufen worden, auch sei er Mitinitiator des seit 2011 in der Region angebotenen „Zivilcouragetrainings“ gewesen. Im „Antidiskriminierungsnetzwerk Heidelberg“ engagiert er sich für die Förderung interkultureller Kompetenzen.

Des Weiteren habe Greulich die Initiative „Beistehen statt rumstehen“, die Helfende in Notsituationen würdigt, das Projekt „Würde“ als praktizierter Opferschutz, die Initiative „Wachsame Nachbarschaft“ und die Aktion „Zeig Betrügern die rote Karte“ im Bereich der Seniorensicherheit durch sein großes Engagement maßgeblich geprägt, hieß es weiter vom Polizeipräsidium.

Der Tag des Ehrenamtes (International Volunteer Day for Economic and Social Development, IVD) ist ein jährlich am 5. Dezember abgehaltener Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements. Er wurde 1985 von den Vereinten Nationen beschlossen. her