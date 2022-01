Bundeskongress zu Stadtentwicklungspolitik kommt 2024 nach Heidelberg

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg wird Gastgeberin des „Bundeskongress der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 2024“. Das teilte Oberbürgermeister Eckart Würzner mit. Der jährlich stattfindende Bundeskongress ist das zentrale Forum für Stadtentwicklungspolitik in Deutschland.

„Für eine nachhaltige und innovative Stadtentwicklung haben wir in Heidelberg bereits viele gute Beispiele: von der Bahnstadt über die Entwicklung der Konversionsflächen und die IBA bis hin zu unserem Zukunftsstadtteil PHV. Deshalb ist Heidelberg als Veranstaltungsort des Bundeskongresses wie geschaffen“, sagte Würzner.

Sowohl von ihrer Lage in der Metropolregion her, als auch als Beispiel einer lebenswerten Stadt sei Heidelberg ein sehr guter Ort für die Ausrichtung des Bundeskongresses der Nationalen Stadtentwicklungspolitik, schreibt die neue Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz.

Der Bundeskongress wird von der Initiative „Nationale Stadtentwicklungspolitik“ ausgerichtet, einer 2007 gegründeten Gemeinschaftsinitiative von Bund, Ländern und Kommunen. Er findet jedes Jahr an einem anderen Standort statt. Bei den Bundeskongressen diskutiert eine breite Fachöffentlichkeit über Inhalte, Ziele und aktuelle Fragen der Stadtentwicklungspolitik. Es werden rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem In- und Ausland erwartet. Der Bundeskongress wird drei Tage dauern und soll in der sanierten Stadthalle oder im neuen Konferenzzentrum in der Bahnstadt stattfinden. red

