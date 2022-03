Bürgerfest am 20. März

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg lädt am Sonntag, 20. März, von 11.30 bis 17 Uhr zu ihrem Bürgerfest im und rund um den SNP dome an der Speyerer Straße ein. Bei der Veranstaltung wird ein Programm für die ganze Familie geboten. Über 100 Heidelberger Vereine und Institutionen, städtische Ämter und Gesellschaften sowie Parteien stellen ihre Arbeit an Informationsständen sowie bei Mitmachaktionen in der Halle und im Außenbereich vor. Außerdem werden sich Start-ups und Unternehmen, die aktuell oder künftig auf dem Heidelberg Innovation Park angesiedelt sind, im benachbarten Business Development Center präsentieren. Dort werden auch Vorträge und Fragerunden zu städtischen Themen angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Bürgerfest wird mit einem gemeinsamen Einzug von Oberbürgermeister Eckart Würzner, dem Perkeo-Fanfarenzug sowie Heidelberger Sportlerinnen und Sportlern eröffnet. Anschließend hält Würzner seine Bürgerfest-Ansprache. „Nach der langen Corona-Pandemie gibt es endlich wieder einen Tag voller Begegnungen“, lädt Würzner alle Bürgerinnen und Bürger zum Fest an den SNP dome ein.

Der SNP dome steht beim Bürgerfest im Mittelpunkt. © Philipp Rothe

Im weiteren Verlauf werden auf der Bühne und im Außenbereich verschiedene Programmpunkte geboten – von Vorführungen über Tanzdarbietungen bis hin zu Musik. Der Eintritt ist frei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2