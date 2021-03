Heidelberg. Der Bürgerentscheid gegen den Umzug des Ankunftszentrums für Geflüchtete rückt näher: Am Abend des 11. April werden die Stimmen ausgezählt. Hier einige Argumente von Stadtverwaltung (hofft auf viele „Nein-Stimmen) und Bündnis für Ankunftszentrum, Flüchtlinge und Flächenerhalt (BAFF), das auf viele „Ja“-Stimmen baut.

Fakten rund um den Bürgerentscheid Am Sonntag, 11. April, werden Heidelberger an die Wahlurnen gebeten. Formulierung auf dem Stimmzettel: „Sind Sie gegen eine Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge an das Autobahnkreuz auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche Wolfsgärten?“ Wer mit „Ja“ stimmt, fordert auf, einen alternativen Standort zu finden. Wer „Nein“ ankreuzt, möchte wie die Stadtspitze, dass das Ankunftszentrum nach Wieblingen zieht. Die Briefwahlunterlagen wurden mit der Wahlbenachrichtigung verschickt. Wahlberechtigte: 109 000 Bürger. Entschieden ist die Frage, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten beträgt – rund 21 000 Personen. Die Organisation des Bürgerentscheids kostet nach Information der Verwaltung rund 260 000 Euro. Bündnis „BAFF“ (u.a.): Asylarbeitskreis, Attac, Heidelberger Bündnis für gerechten Welthandel, Bunte Linke und Bunte, Die Linke, Chancen gestalten, „Die Partei“, Extinction Rebellion, FoKusS Neue Mitte, Fridays for Future, Grün-Alternative Liste, Heidelberg in Bewegung (HIB), Linksjugend, Migration Hub, NABU (AK Umweltpolitik), Seebrücke, Solidarity City, SPD, Volt Europa, Werkstatt Gesundheit, Migrationsbeiräte. miro

Lage:

Bündnis: Die „isolierte Lage“ auf dem Gewann „Wolfsgärten“, zwischen den Autobahnen A 5 und A 656 sowie der Bahnlinie ist der größte Kritikpunkt: „Wir sind gegen die Ausgrenzung von Geflüchteten. Deshalb muss das Ankunftszentrum im neuen Stadtteil Patrick-Henry-Village (PHV) errichtet werden“, betonen die Initiatoren des Bürgerentscheids. Die Wolfsgärten müssen als landwirtschaftliche Flächen erhalten bleiben: „Sie sichern die regionale Versorgung mit Lebensmitteln und schützen das Klima.“ Verwaltung und Land: Die „Wolfsgärten“ sind „in jeder Hinsicht geeignet“: Es gebe eine gut zu Fuß erreichbare S-Bahn-Haltestelle sowie Einkaufsmöglichkeiten. Die Geflüchteten werden im Ankunftszentrum registriert, gesundheitlich untersucht und beim Asylantrag begleitet. In der Regel bleiben sie sechs bis acht Wochen im Ankunftszentrum, bevor sie in Anschlussunterbringungen kommen. „Es gibt keine Notwendigkeit, ein derartiges Zentrum inmitten eines Stadtteils anzusiedeln“, erklärt Markus Rothfuß, Leiter des Landesankunftszentrums. Weitere Pluspunkte aus Sicht des Landes: Die Grundstücke gehören der Stadt und sind im Flächennutzungsplan als Siedlungsfläche ausgewiesen.

Versiegelung:

Bündnis: „Jeden Tag werden in Deutschland 56 Hektar für Verkehrs- und Siedlungsflächen, das sind 78 Fußballfelder, in Anspruch genommen. Jede Stadt, jeder Ort ist der irrigen Meinung, auf ihre eigene, relativ kleine Bebauung von Bodenfläche käme es nicht an. Gerade vor Ort können wir handeln und die Ackerflächen für die Lebensmittelversorgung erhalten.“ Verwaltung und Land: Das Ankunftszentrum soll in mehreren Holzhäusern auf sieben der acht Hektar Fläche untergebracht werden („Hofbebauung“) – mit höchstens 50 Prozent Flächenversiegelung. Außerdem sind die ökologische Aufwertung der „Deponie Engelhorn“ und Projekte über das Ökokonto der Stadt vorgesehen.

Integration:

Bündnis: Die Entwicklung von Patrick-Henry-Village erlaubt es, verschiedene Aufgaben kombiniert anzugehen: Gemeinsam könne man ein neues Stadtquartier „integrativ und nachhaltig entwickeln, Boden und Klima schützen und preisgünstige Wohnungen schaffen“ sowie der „gesellschaftlichen Verantwortung für Menschen auf der Flucht“ gerecht werden. Verwaltung und Land: „Wir können beides haben: Einen neuen Stadtteil mit Zukunfts-Konzepten und preiswertem Wohnen – und einen hochwertigen Neubau für das Ankunftszentrum, das Modellcharakter behalten soll“, betont Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Geflüchtete hätten Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit. Und dem wolle man mit einem ansprechenden Raumkonzept und Rückzugsmöglichkeiten entsprechen. Zäune sollen die Geflüchteten schützen, die jederzeit das Zentrum verlassen dürfen.

