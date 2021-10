Bündnis gegen Armut zeigt Missstände auf - Demonstration am Montag

Heidelberg. Es mach sich für die Beseitigung von Armut stark: das Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung. Mit einer Aktionswoche macht das Bündnis nun auf soziale und finanzielle Missstände in Heidelberg aufmerksam – bereits zum 18. Mal. Anlass ist erneut der Internationale Tag zur Beseitigung von Armut am Sonntag, 17. Oktober.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits am Freitag startete das Bündnis die Aktionswoche, die noch bis Donnerstag, 21. Oktober, läuft. Zum Auftakt gab es mehrere politische Infoveranstaltungen in der Chapel der Südstadt. „Die Themen rund um Ausgrenzung und Armut werden in 26 Veranstaltungen, Workshops und Hilfsangeboten von vielen Seiten beleuchtet“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses. Die Workshops und Beratungsangebote richten sich direkt an Betroffene, aber auch Interessierte oder Fachpersonal. Das Bündnis appelliert mit der Aktionswoche an Zusammenhalt und will vor allem Corona-bedingt entstandene Lücken schließen. Denn die Arbeit der sozialen Träger werde seit zwei Jahren von der Pandemie bestimmt. „Die aktuelle Lage erschwert vielen den Zugang zu passenden Hilfsangeboten und verstärkt so die Ausgrenzung zusätzlich“, betont Gerd Schaufelberger von der Jugendagentur Heidelberg in der Pressemitteilung. Und auch seine Kollegin Melanie Doley vom Wichernheim erklärt: „Weil jeder so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, ist die Lobby für diese Menschen kleiner als je zuvor.“

Demonstration an diesem Montag

Zusammengekommen sind die Menschen am Sonntag bereits bei einem Gottesdienst und der Vernissage „ArtMuT“ zum Thema Heilung. Am Montag, 18. Oktober, ist das Bündnis mit einem Infostand am Hauptbahnhof in Heidelberg vertreten. Außerdem gibt es um 18 Uhr eine Demonstration auf dem Bismarckplatz zum Thema „Bewusstsein schaffen und selbst aktiv werden“. Mit „Handyverträge – worauf muss ich achten?“ stellt das Seniorenzentrum Pfaffengrund am Dienstag, 19. Oktober, seine Räumlichkeiten für eine Infoveranstaltung zur Verfügung. Außerdem gibt es Beratungsangebote zum Thema Miete und Sozialleistungen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2