Brutale Attacken

Heidelberg. Nach einer Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nach Zeugen. Passanten machten gegen 4 Uhr Polizeibeamten auf einen verletzten Mann in der Hauptstraße aufmerksam wurden. Wie die Polizei mitteilt, war der 25-Jährige kurz zuvor auf seinem Heimweg, von einer sechsköpfigen Gruppe angesprochen und gleich darauf ins Gesicht geschlagen worden. Ihm gelang zunächst die Fluc ht, er wurde aber wenige Meter danach erneut abgepasst und ins Gesicht geschlagen. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Bismarckplatz. Die Ermittler suchen nach einem jungen Mann im Alter von etwa 20 Jahren mit lockigen Haaren und korpulenter Statur, der als Haupttäter beschrieben wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1 74 17 00 zu melden.

Fahndung zunächst erfolglos

Auf dem Bismarckplatz hatte es zuvor einen weiteren Zwischenfall gegeben: Eine zehnköpfige Gruppe war um 1.30 Uhr einen rnv-Mitarbeiter verbal angegangen. Als zwei Zeugen schlichtend eingreifen wollten, griffen die Jugendlichen sie mit Tritten und Schlägen an, bevor sie flüchteten. Beide wurden leicht verletzt und mussten von Rettungskräften behandelt werden. Eine Fahndung nach den zehn Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei Heidelberg unter Telefon 0621/1 74 17 00 entgegen. pol/sko