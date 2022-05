Brutale Angriffe auf zwei 17-Jährige an der Neckarwiese - Täter gesucht

Heidelberg. Mehrere Täter haben am Freitagabend in Neuenheim einen 17-Jährigen zu Boden getreten und anschließend auf ihn eingeschlagen und -getreten. Der 17-Jährige befand sich gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz an der Neckarwiese in der Uferstraße, als er einen Stoß von hinten bekam und zu Boden stürzte. Dabei zog er sich einen Armbruch zu. Als er am Boden lag, kamen weitere Männer dazu, traten und schlugen auf ihn ein. Nachdem er sich aufgerappelt hatte, flüchtete er und verständigte die Polizei. Eine Täterbeschreibung konnte der 17-Jährige nicht abgeben.

Mit Glasflasche zugeschlagen

Wenige Minuten später wurde in Höhe der „Drei Steine“ ein weiterer 17-Jähriger von einer Männergruppe angegriffen. Mehrere Männer kamen auf den 17-Jährigen zu, sprachen ihn in kumpelhafter Weise an und umarmten ihn. Anschließend schlugen sie ihm ins Gesicht und traten ihn. Als er flüchtete, folgten ihm die Angreifer bis zu seinen Freunden. Während die Freunde des 17-Jährigen beruhigend auf die aggressiven Männer einwirkten, nahm einer der Angreifer eine Glasflasche und schlug sie dem 17-Jährigen gegen die Stirn, so dass die Flasche zerbrach. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Der 17-Jährige erlitt eine deutliche Rötung auf der Stirn sowie Schnittverletzungen.

Der Täter, der mit der Flasche zugeschlagen hatte, war 16 bis 17 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, hatte ein arabisches oder südosteuropäisches Aussehen, war dünn, hatte längere Haare mit kurzem Zopf, die seitlich abrasiert waren, und trug einen grauen Jogginganzug. Ein weiterer Täter war 16 bis 17 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, war blass, sportlich, trug die Haare kurz und seitlich abrasiert und hatte einen grauen Jogginganzug an.

Die anderen Täter hatten überwiegend ein süd- bis südosteuropäisches Aussehen und waren dunkel gekleidet, eine Person trug eine auffallend rote Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221/45690 entgegen.