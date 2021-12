Bruns Werke fürs Museum

Frankenthal/Heidelberg. Die Erben des Künstlerehepaars Karin und Johnny Bruns haben am vergangenen Dienstag im Kunsthaus Frankenthal den Nachlass der Malerin und des Malers an das Erkenbert-Museum übereignet. Aus einer Pressemitteilung von Oberbürgermeister Martin Hebich, Mitglied der CDU, geht hervor, dass die Erben Klaus Muelder und Nane Muelder-Bruns den Nachlass zunächst in Form einer Treuhandstiftung der Frankenthaler Museumsstiftung zukommen lassen wollte. In diesem Jahr haben sie sich jedoch dazu entschlossen, das Erbe dauerhaft dem Erkenbert-Museum zu überlassen, um die Werke zu bewahren und in künftigen Ausstellungen für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Ausstellungsstücke in der letzten Ausstellung 2018. © Stadt Frankenthal

Karin Bruns und Johnny Bruns studierten beide an der Hochschule für bildende Künste in Berlin und verloren beide ihre Ateliers und Arbeiten im Zweiten Weltkrieg. Daraufhin zogen sie in Karin Bruns Heimat nach Frankenthal, wo ihr jetziger Nachlass entstand. Dieser soll am 30 Juni kommenden Jahres an das Museum übergeben werden.

Nach dem Tod von Johnny Bruns 1953 heiratete Karin Bruns erneut und zog mit ihrem zweiten Mann, dem Bildhauer Theo Siegle, nach Heidelberg. Dort arbeitete sie unter anderem für das Theater und gehörte dem Altstadtbeirat an. Zudem war sie Gründungsmitglied der Künstlergruppe 79, die heute das „Forum für Kunst“ ist. jpp