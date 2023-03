Brunckstraße vor Sperrung

Weil im Auftrag der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) eine neue Wasserleitung verlegt wird, ist die Brunckstraße ab Montag teilweise gesperrt. Die Baumaßnahmen in Friesenheim dauern voraussichtlich bis Mitte April an, teilten die TWL mit. Demnach werden während der Arbeiten auf Höhe des Übergangs von der Brunckstraße zur Friesenheimer Straße Teile der Fahrbahn nicht befahrbar sein. Jeweils die rechten Fahrspuren der Brunckstraße stadteinwärts von der L 523 und aus Oppau (Friesenheimer Straße) kommend stadtauswärts Richtung L 523 werden halbseitig zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt sein. Die Verkehrsführung wird ausgeschildert.

Trotz des Nahverkehrsstreiks am Montag sind die TWL optimistisch, dass die Baustelle wenig Auswirkungen auf den Verkehr haben wird: „Die stadteinwärts führenden Fahrspuren werden an diesem Tag erst ab der Mittagszeit beeinträchtigt, so dass der zu erwartende verstärkt aufkommende Verkehr morgens ungehindert fließen kann. Auch die stadtauswärts führende Spur wird am Montag nicht von der Baustelle beeinträchtigt“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. red/kpl