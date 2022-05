Brückenstraße voll gesperrt

Heidelberg. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erneuert in Heidelberg ab Donnerstag, 2. Juni, bis einschließlich Sonntag, 12. Juni, die stark befahrenen Gleise zwischen dem nördlichen Bismarckplatz, der Theodor-Heuss-Brücke und dem Beginn der Brückenstraße. Um die Bauzeit der Maßnahme und Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten, wird in den Pfingstferien gearbeitet.

Die größten Einschränkungen für Anlieger und Individualverkehr gibt es in Bauphase 1 von Donnerstag, 2. Juni, 18 Uhr, bis einschließlich Montag, 6. Juni. In diesem Zeitraum wird rund um die Uhr, auch nachts, im Bereich des nördlichen und südlichen Brückenkopfs der Theodor-Heuss-Brücke gearbeitet. In dieser Zeit ist die Brückenstraße für die Durchfahrt voll gesperrt. Kleinräumige Umleitungen sind ausgeschildert.

Nur eine Fahrspur nutzbar

In Bauphase 2 finden ab Montag, 6. Juni, bis einschließlich Sonntag, 12. Juni, Gleisarbeiten auf der Theodor-Heuss-Brücke statt. In diesem Zeitraum wird voraussichtlich nur tagsüber gearbeitet. Die Arbeiten erfordern die Verengung auf jeweils eine Fahrspur in nördlicher und südlicher Fahrtrichtung. Die Brückenstraße ist dann wieder für den Verkehr geöffnet.

Während der gesamten Bauzeit werden Umleitungen für zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien, darunter die Linien 5, 21, 23, 31 und 32, sowie ein Ersatzverkehr eingerichtet. Alle Informationen zum Umleitungs- und Ersatzverkehr finden sich in Kürze im Internet unter www.rnv-online.de/verkehrsmeldungen sowie in der „rnv Start.Info-App“, den gängigen elektronischen Fahrplanauskünften und an den betroffenen Haltestellen. red

Info: Weiter Infos: www.rnv-online.de/verkehrsmeldungen