Brücke zwischen Heidelberger Hauptbahnhof und Bahnstadt montiert

Heidelberg. Am Heidelberger Hauptbahnhof wurde am Dienstag die neue Fußgängerbrücke zum Europaplatz in der Bahnstadt montiert. Wie die Stadt mitteilt, setzte ein Kran acht große Fertigbauteile aus Beton zusammen. Bis die neue Brücke begehbar ist, dauert es noch einige Monate: Voraussichtlich im Herbst/Winter 2023 wird die 14 Meter lange und 19 Meter breite Brücke eröffnet.

Der Bau der Fußgängerbrücke hat im zweiten Quartal 2022 begonnen und kostet laut aktuellen Prognosen 1,5 Millionen Euro. Bauherr der Brücke ist die Gustav Zech Stiftung, die auch die Gebäude rund um den neuen Europaplatz erstellt. Die Stadt zahlt die Kosten, die für den Umbau des Bahnhofsgebäudes anfallen (565.000Euro).

"Wir verbinden die Innenstadt mit dem jungen Stadtteil Bahnstadt, den Hauptbahnhof mit dem neuen Congress Centrum. Die Fußgängerbrücke am neuen Europaplatz ist ganz entscheidend für die Heidelberger Stadtentwicklung und ein enormer Gewinn für alle, die in der Bahnstadt wohnen und arbeiten“, sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck.