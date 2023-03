Brennendes Fahrzeug in Heidelberg

Heidelberg. Wegen eines brennenden Autos ist die Feuerwehr am Samstagnachmittag in Heidelberg im Einsatz gewesen. Das Fahrzeug brannte in der Sandhäuserstraße vollständig aus. Ein Sprecher der Polizei geht von einem vermutlich technischen Defekt aus, da dem Brand kein Unfall voraus ging. Ein Krankenwagen brachte eine Person vorsorglich in ein Krankenhaus. Inwiefern die Insassen des Wagens durch eine mögliche Rauchgasvergiftung verletzt sind, ist bislang unklar. Die L598 beim Umspannwerk ist derzeit gesperrt.

