Heidelberg. Im Bereich einer Kleingartenanlage in Handschuhsheim hat am Samstagnachmittag ein Berg aus Elektrogeräten und anderem Müll in Flammen gestanden. Die Gegenstände waren laut Polizei unsachgemäß „entsorgt“ worden: in einem mit Folie ausgelegten und nicht mit Wasser gefüllten Teich. Das Revier Nord ermittelt.

