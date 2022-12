Heidelberg. Aktuell sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wegen einer brennenden Gartenhütte in Heidelberg im Einsatz. Wie die Feuerwehr mitteilt, kam es aus unbekannter Ursache zu dem Brand in der Hütte in einer Kleingartenanlage im Bereich des Leimer Weges. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

