„Bremse“ in der Stadt gelockert

Heidelberg. Die gesamte Metropolregion leuchtet tiefrot – nur zwei hellrote „Inseln“ sind auf der Karte des Robert-Koch-Instituts (Covid-19-Dashboard) mit den Stadt- und Landkreisen am Donnerstagnachmittag zu sehen: Neustadt in Rheinland-Pfalz und das baden-württembergische Heidelberg. Beide haben weniger als 100 Infizierte in sieben Tagen, auf 100 000 Einwohner gerechnet. Weil Heidelberg das Hellrot nun schon eine Woche hält, werden ab morgen, Samstag, 1. Mai, einige Regeln der Bundesnotbremse zurückgenommen. Das hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für das Stadtgebiet Heidelberg zuständig ist, am Donnerstagnachmittag wie erwartet bekanntgegeben. Im Rhein-Neckar-Kreis hingegen müssen Bürger noch weiter mit den strengeren Regeln leben.

Einkaufen mit Termin („click & meet“) ist in Heidelberg nun wieder möglich – ohne aktuellen Covid-19-Test, aber mit Maske und Abstand. © Philipp Rothe

Mit einer Inzidenz von 62,5 lag Heidelberg gestern (14 Uhr) auf dem Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts bundesweit weit am Ende der Liste – nur norddeutsche Stadt- und Landkreise wie Flensburg (45,5) oder Friesland (30,4) haben noch niedrigere Infektionszahlen, auf 100 000 Einwohner gerechnet.

Der Rhein-Neckar-Kreis zählt etwas anders. Am Donnerstag stand hier: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist um 3,1 auf 71,2 gesunken: 23 Menschen sind neu als Positivfälle aufgenommen worden, 216 Menschen befinden sich nach einem positiven Test in Quarantäne. 4804 Menschen sind bislang nachweislich infiziert worden, 59 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben.

Laut Veröffentlichung des RKI lag der Wert am Samstag, 24. April, mit 99,7 das erste Mal unter 100; am Montag, 26. April, mit 84,2 das zweite Mal (weil der Wert vom Sonntag, 25. April, nicht mitgezählt wird, nur Werktage gelten), und am Dienstag, 27. April, lag der Inzidenzwert mit 78,6 den dritten Werktag in Folge unter 100. Weil die Tendenz auch am Mittwoch, 28. April, und am gestrigen Donnerstag, 29. April, stabil blieb, waren die nötigen fünf Werktage in Folge erreicht. Das Gesundheitsamt veröffentlichte das wie angekündigt unter dem Punkt „Bekanntmachungen“ auf der Homepage des Rhein-Neckar-Kreises; die Bundesnotbremse wird ab Samstag, 1. Mai (dem übernächsten Tag nach der Bekanntmachung), in Heidelberg wieder außer Kraft gesetzt – und damit das nächtliche Ausgangsverbot. Hier sind einige weitere wichtige Regelungen:

Einzelhandel: Supermärkte, Blumenläden, Drogerien und Copyshops bleiben wie viele andere geöffnet. Andere Einzelhändler (zum Beispiel Bekleidung, Schuhe, (Wohn-) Accessoires dürfen wieder „click & meet“ anbieten: Der Kunde meldet sich an und bekommt eine Zeitschiene, in der er im Laden einkaufen kann. Auch „click & collect“ (im Internet bestellen und an der Ladentür abholen) sind weiter möglich.

Gastronomie: Speisen und Getränke nur zur Mitnahme erlaubt.

Kontakte: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen – auch auf Golf- oder Minigolfplätzen oder anderen Outdoorsportanlagen. Kinder zählen da nicht. Tennis ist draußen und in der Halle möglich – die Sanitäranlagen dürfen aber nicht genutzt werden.

Galerien und Museen: Dürfen öffnen, wenn vorab ein Termin gebucht wurde und die Kontaktdaten hinterlassen werden.

Zoo: Wer die Tiere und Anlagen besuchen möchte, muss ein Onlineticket vorab buchen. Ein negativer Corona-Test ist nun aber nicht mehr notwendig. Abstands- und Hygieneregeln sind weiter in Kraft. Die Ausstellung „Die dünne Haut der Erde – unsere Böden“ soll am heutigen Samstag in der Explo-Halle ebenfalls wieder öffnen. Zirkusse hingegen bleiben bis auf weiteres geschlossen – nicht nur in Heidelberg, sondern im ganzen Land.

Körpernahe Dienstleistungen: Friseure betreuen ihre Kunden weiter mit Maske, nun ist das auch wieder ohne aktuellen Negativtest möglich. Auch Tattoos und Piercings darf man sich wieder machen lassen. Sonnenstudios dürfen öffnen, solange die Inzidenz unter dem Wert von 100 bleibt. Sex- und Swingerclubs hingegen bleiben wie Schwimmbäder geschlossen.