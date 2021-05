Breite Radspur ins Neckartal

Heidelberg/Neckargemünd. Es ist eine der schönsten Landschaften in der Region – aber sehr radlerfreundlich war das Neckartal zwischen Heidelberg-Schlierbach und Neckargemünd bislang in der Ebene nicht. Das hat sich geändert: Auf einer Strecke von 3,6 Kilometern ist der B 37 mit ihrem Schwerlastverkehr ein Streifen abgerungen und mit Beton- und Gitterabtrennungen für Zweiräder in beiden Richtungen abgezweigt worden. Es ist ein Verkehrsversuch, der von Bund und Land gefördert wird und zunächst auf zwei Jahre angelegt ist.

Fast eine Million Euro kostet das Projekt. Wer sich auf die Strecke macht, versteht schnell, wohin das Geld geflossen ist: Es ging um weit mehr als „nur“ dem motorisierten Verkehr eine Fahrspur wegzunehmen. Haltestellen wurden versetzt, die bis zu 4,40 Meter breite Radspur bekam massive Abtrennungen, neue Querungen und Signalanlagen mussten installiert werden. Die Hochschule Karlsruhe begleitet das Verkehrsprojekt wissenschaftlich: „Wie gut wird das Angebot genutzt?“ lautet eine Fragestellung.

Am Mittwoch radelten Mitglieder des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) gemeinsam mit Oberbürgermeister Eckart Würzner, seinem Neckargemünder Kollegen Frank Volk, dem Stellvertretenden Landrat Stefan Hildebrandt und Klimaschutzbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain die Strecke ab.

Die Betonelemente sind mit Metallketten verbunden, die jeweils am Anfang und Ende fest einbetoniert sind, damit sie nicht verschoben werden können. Auf etwa der Hälfte der Strecke sind obendrauf Gitter montiert, um gegen die Sogwirkung vorbeifahrender Laster zu schützen. Alle 200 Meter ist die Betonwand unterbrochen, damit Rettungsfahrzeuge auf den Radweg gelangen können. An diesen Stellen ist der Asphalt dick rot bemalt, wie man es aus den Fahrradstraßen kennt. Die Alternative bislang: ein ein Meter breiter Radstreifen, neben dem bis zu 100 Stundenkilometer schnell gefahren werden durfte. Das ist nun in Fahrtrichtung Heidelberg auf Tempo 70 und zum Teil Tempo 50 gedrosselt, die Radspur an der Neckarseite breiter und hinter einer Abtrennung geschützt.

In Richtung Neckargemünd geht es weiter auf zwei Spuren für den motorisierten Verkehr mit bis zu 100 Stundenkilometer voran. Die Kosten von rund 920 000 Euro werden zwischen Bund, Land und der Stadt aufgeteilt. Für den Abschnitt zwischen Am Grünen Hag und Schlierbach-Bahnhof, für den die Stadt Heidelberg zuständig ist (Kosten rund 270 000 Euro), hat das Land Baden-Württemberg Fördermittel in Höhe von 75 Prozent zugesagt. Außerdem werden die Planungskosten pauschal mit 15 Prozent gefördert. Bei der Stadt bleiben rund zehn Prozent der Kosten. Den restlichen Abschnitt finanziert der Bund.