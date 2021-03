  Brandort beschlagnahmt – Kripo ermittelt nach Feuer in Altstadt

Heidelberg. Nach dem Brand am Sonntagmorgen in der Heidelberger Altstadt hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Noch können die Beamten den beschlagnahmten Brandort aber nicht betreten. Das sei von der Expertise eines sachverständigen Statikers abhängig.

Alle drei in Mitleidenschaft gezogene Häuser waren nach dem Feuer unbewohnbar. Die 14 davon betroffenen Personen kamen anderweitig unter. Zum Teil wurden sie in einem Hotel untergebracht.

Der Brand war am frühen Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Flammen schlugen erst auf das darüber liegende Dachgeschoss und dann auf die benachbarten Gebäude über. Der 29-jährige Mieter der Brandwohnung habe versucht, das Feuer selbst zu löschen. Hierbei zog er sich Verbrennungen zu. Mehr 100 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.