Brandausbruch in Heidelberger Wohnung - Essen angebrannt

Heidelberg. Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagmorgen wegen einem Brand in Heidelberg im Einsatz gewesen. Nach Angaben der Polizei soll kurz nach 7.15 ein Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Emmertsgrundpassage gemeldet worden sein. Bei ihrer Untersuchung stellten die Beamten fest, dass es sich um angebranntes Essen handelte. Die Wohnung war bereits verraucht. Die Berufsfeuerwehr rettete den Bewohner und seinen Angehörigen ins Treppenhaus. Nach medizinischer Untersuchung durch den Rettungsdienst konnten beide unverletzt vor Ort bleiben.

