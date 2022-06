Brand in Waldgebiet in Heidelberg

Heidelberg. Am frühen Donnerstagabend ist ein Brand im Waldgebiet in der Nähe des Heidelberger Philosophenweg ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war kurz nach 18 Uhr eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten an einer Hanglage zwischen Fuchsrondell und der Bismarcksäule bodennahes Laub und Unterholz ohne bedeutende Vegetation in Brand. Aufgrund der steilen Hanglage brannte eine Fläche von 10x10 Meter. Diese löschte die Feuerwehr Heidelberg schnell. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.

