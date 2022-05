Heidelberg. Auf dem Gelände des Recycylinghofs in Heidelberg-Wieblingen ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort löste kurz vor 23 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Der Brand sei in einer Lagerhalle ausgebrochen. Offenbar ist Müll in Brand geraten. Die Feuerwehr und der Großlüfter der BF Heidelberg sind im Einsatz.

