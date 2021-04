Heidelberg. In Heidelberg-Kirchheim ist aus bislang unbekannter Ursache am frühen Freitagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Hegenichstraße ein Feuer ausgebrochen, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen laut Polizei eine Person verletzt wurde wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Gegen 4.45 Uhr wurde per Notruf das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim über den Brand im ersten Obergeschoss des Gebäudes informiert, worauf die weiteren Rettungskräfte alarmiert wurden, die schließlich mit 40 Personen im Einsatz waren.

Das Feuer war gegen 5.30 Uhr gelöscht. Die Straßen rund um die Hegenichstraße wurden während der Löscharbeiten gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

