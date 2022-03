Heidelberg. In einer Dachgeschosswohnung in Heidelberg-Wieblingen ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, meldete die Feuerwehr den Brand in der Adlerstraße gegen 12.42 Uhr. Eine Bewohnerin musste evakuiert und aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus geliefert werden.

Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar und Teil weiterer Ermittlungen.