Heidelberg. In der Heidelberger Haberstraße hat ein Imbiss gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, kommt es dort und in Rohrbach Süd zu einer Rauchentwicklung, der Bereich wurde zunächst großräumig abgesperrt. Inzwischen ist das Feuer gelöscht und die Sperrung wieder aufgehoben. Nach ersten Informationen stand der Imbiss, in dem das Feuer ausbrach, leer. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens ist der Polizei nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

