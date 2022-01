Brand in einem Heidelberger Wohnhaus

Heidelberg-Handschuhsheim. Aus bislang unbekannter Ursache hat es am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg-Handschuhsheim gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, entwickelten sich die Flammen gegen 22.30 Uhr in der Burgstraße. Das Feuer beschränkte sich lediglich auf den Balkon einer Wohnung und konnte von der Feuerwehr nach kurzer Zeit gelöscht werden. Alle Bewohner kehrten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurück. Niemand verletzte sich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5 000 Euro.

