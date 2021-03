Heidelberg. Am Freitagabend ist es zu einem Brand an der Geschwister-Scholl-Schule in Heidelberg gekommen. Feuerwehr und Einsatzkräfte sind vor Ort. Weitere Informationen zur Ursache und dem Schaden waren zunächst nicht bekannt.

