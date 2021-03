Heidelberg. Wie lebt es sich direkt an einer viel befahrenen Autobahn? Diese Frage wollte die Stadtverwaltung bei einem Ortstermin mit Pressevertretern im Pfaffengrund beantworten. Hintergrund ist der bevorstehende Bürgerentscheid, den Kritiker des geplanten Ankunftszentrums in den „Wolfsgärten“ angestoßen haben. Einer der größten Kritikpunkte ist die Lage des acht Hektar großen Areals zwischen Autobahnkreuz A 5/A 656 und Bahnlinie Mannheim-Heidelberg.

Hinter der 3,50 Meter hohen Lärmschutzwand, die das Areal des Kleingartenvereins Pfaffengrund begrenzt, rauschen direkt die Fahrzeuge auf der A 5 von Süd nach Nord. Es ist nicht zu überhören. Aber: „Man kann sich gut unterhalten“, betont Michael Segner, der Vorsitzende der Kleingärtner „Maulbeeranlage“, die seit 1972 hier ihre Adresse Obere Rhödt 49 hat. In Sichtweite grenzen im Süden Siedlungshäuser. Alle 30 Parzellen sind belegt, die Warteliste mit 50 Namen von Interessierten geschlossen. „Mittlerweile bekommen wir nur noch ein bis zwei Nachfragen pro Woche“, erzählt Segner, zu beginn der Pandemie seien es beinahe täglich so viele gewesen.

Die Geräuschkulisse hier und am geplanten Standort des Ankunftszentrums in den „Wolfsgärten“ ist nur bedingt vergleichbar: Auf der A 5 rasen an dieser Stelle pro Tag 70 000 Fahrzeuge entlang. Auf dem Zubringer von der A 656 auf die A 5, der an den „Wolfsgärten“ liegt, seien es nur rund 7000 Fahrzeuge am Tag. Zum Vergleich; An der Vangerowstraße im Stadtteil Bergheim seien 36 000 Fahrzeuge am Tag gezählt. „Hier leben auch Menschen“, betont Odszuck.

Der Lärmschutz sei sogar deutlich größer angedacht in den „Wolfsgärten“: Acht Meter hoch könnten die Mauern werden, die auch als begrünter Wall angelegt werden könnten. „Masse schluckt mehr Schall“, erklärt Odszuck. Auch die Bahntrasse bedeutet für ihn keinen Hinderungsgrund: „An der selben Bahnlinie haben wir gerade etwas weiter südlich einen wunderschönen Spielplatz angelegt, der rege genutzt wird“, verweist der Baubürgermeister auf das Konversionsprojekt in der Südstadt.

Die Kleingärtner und Anwohner im Pfaffengrund verbringen Jahrzehnte oder ein ganzes Leben hier. „Die Geflüchteten bleiben sechs bis acht Wochen, bis sie in andere Unterkünfte ziehen“, ergänzt Odszuck.