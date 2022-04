Botanischer Garten der Uni Heidelberg startet wieder

Heidelberg. Lange mussten Besucherinnen und Besucher auf die Schauhäuser im Botanischen Garten der Universität Heidelberg verzichten, nun öffnen sie wieder ab kommenden Montag, 4. April. Wie die Universität am Freitag weiter mitteilte, werden zudem im April einige Veranstaltungen angeboten, für die jeweils eine Anmeldung notwendig ist.

Gleich am Montag, 4. April, geht es zwischen 16 und 18 Uhr los mit einem Zeichennachmittag. Die Anwesenden zeichnen dabei Pflanzen in den Gewächshäusern (Gebühr: 16 Euro). Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet der Botanische Garten um eine verbindliche Anmeldung unter bg.sekretariat@cos.uni-heidelberg.de. Am Sonntag, 10. April, 11 bis 13 Uhr, führt eine Exkursion unter dem Motto „Wild- und Heilkräuter im Frühling“ zu den Streuobstwiesen am Kohlhof. Eine verbindliche Anmeldung ist bis 8. April nötig im Buchungsportal von „Natürlich Heidelberg“. „Kreatives Schreiben im Botanischen Garten“ heißt ein Workshop, der am Freitag, 22. April, 14 bis 17 Uhr, stattfindet. Dabeisein kann, wer sich bis 19. April unter bg.sekretariat@cos.uni-heidelberg.de anmeldet und die Gebühr von 24 Euro bezahlt.

Der Botanische Garten Heidelberg gehört zu den ältesten Botanischen Gärten überhaupt. Seine Geschichte reicht bis in das Jahr 1593 zurück, als von Henricus Smetius – Professor für Medizin – in der Nähe des Heidelberger Schlosses ein Medizinalgarten (Hortus Medicus) angelegt wurde. Heute sind Schwerpunktsammlungen Sukkulenten der Alten und Neuen Welt, Bromelien und neotropische Orchideen.