Botanischer Garten bekommt Besuch

Heidelberg. „Mehr ist mehr – Nachhaltige Vielfalt“ – unter diesem Motto hat der Botanische Garten der Universität Heidelberg am Sonntag zum Gartenfest ins Neuenheimer Feld geladen. Informationsstände und spezielle Führungen sowie eine große Pflanzenbörse waren Anziehungspunkte. Welches gärtnerisch-technische Fachwissen braucht es, um eine Hochmoor-Anlage in einem Botanischen Garten zu etablieren? Das war eine der Fragen, die die Experten mit den Besuchern diskutierten. Der 1593 gegründete Botanische Garten der Universität befindet sich seit mehr als hundert Jahren auf dem Campus. Mit seinen umfangreichen Sammlungen versteht er sich als ein lebendiger Ort wissenschaftlicher Forschung und Lehre. Die Kernsammlungen des Gartens sind Madagaskarpflanzen, Bromelien und tropische Orchideen. Der Eintritt in den ganzjährig geöffneten Garten ist frei. miro (Bild: Philipp Rothe)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1