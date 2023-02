Boris Becker besucht Mama

Auf Blitzbesuch in Leimen: Deutschlands im Alltagsleben manchmal gestrauchelte Tennis-Ikone Boris Becker hat seinem Heimatort und vor allem seiner nach wie vor dort lebenden Mutter am Montag einen Besuch abgestattet. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der 55-Jährige um die Mittagszeit zwei Bilder. Eines zeigt ihn auf dem Gelände des TC BW Leimen. Unter das Bild schrieb Becker in englischer Sprache: „Ich war drei Jahre alt, als mich mein Vater zu meinem ersten Tennisclub brachte. Es ist schön, da zu stehen, wo alles angefangen hat.“ Die zweite Aufnahme zeigt den einstigen Weltranglisten-Ersten mit kurz geschorenen Haaren an der Seite seiner 87-jährigen Mutter, die sich ihrem Sohn auf dem Sofa sitzend untergehakt hat. Beide lächeln und sehen sehr zufrieden, ja geradezu erleichtert, aus.

Am Wochenende in Trier

Elvira Becker genießt lebenslanges Wohnrecht im Leimener Haus, um das es auch in dem Prozess ging, der in London zu ungunsten des dreifachen Wimbledon-Siegers endete. Becker hatte in einem Insolvenzverfahren den Besitz der Villa, die ab dem Jahr 2021 für rund zwei Millionen Euro auf dem Portal einer Immobilienmaklerin aus Leimen angeboten wurde, verschwiegen. Acht Monate verbrachte er unter anderem deshalb in England hinter Gittern. Im Dezember kehrte er nach Deutschland zurück. Zuletzt kommentierte er im Januar als Experte die Australien Open, am Wochenende verfolgte er die Davis-Cup-Niederlage der Deutschen im rheinland-pfälzischen Tier. sal

Wo alles begann: Boris Becker auf dem Tennisplatz in Leimen. © sal