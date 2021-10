Bond-Nächte im Schloss

Heidelberg. Im Oktober wird das Heidelberger Schloss an zwei Wochenenden zur James-Bond-Kulisse. Pünktlich zum Kinostart des neuen Films lädt Spitzenkoch Martin Scharff zu den „James Bond Nights“. Am 8. und 9. Oktober sowie vom 15. bis 17. Oktober gibt es ein 4-Gang-Menü (169 Euro inklusive Getränke), das von vier verschiedenen Bond-Spielorten und Bond-Darstellern inspiriert wurde, zudem spielen die Musiker der Freddy Wonder Combo die besten James Bond Filmsongs aller Zeiten. Zur Premiere am 8. Oktober wird der deutsche Schauspieler Götz Otto, einst Widersacher von Bond-Darsteller Pierce Brosnan in „Der Morgen stirbt nie“, den Gästen seine Aufwartung machen.

