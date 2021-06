Bodenpreise steigen bis 40 Prozent an

Heidelberg. Der Bodenrichtpreis in Heidelberg steigt stark: In einzelnen Stadtteilen sind Erhöhungen um bis zu 40 Prozent erfolgt. Das hat der Gutachterausschuss Heidelberg beschlossen. Als Datenbasis dienten alle 2019/2020 abgeschlossenen Kaufverträge. In diesen beiden Jahren hat es rund 3300 Grundstücksverkäufe gegeben. Sie wechselten für 1,8 Milliarden Euro den Eigentümer.

AdUnit urban-intext1

Die Bodenrichtwerte für alle Wohnbauflächen (83 Richtwertzonen) stiegen in den letzten zwei Jahren im Gesamtdurchschnitt um etwa 27 Prozent, teilte die Stadtverwaltung mit. In mehreren guten und sehr guten Lagen, wie zum Beispiel in Neuenheim sowie in der West- und Südstadt, und auch in mehreren mittleren und günstigen Lagen, wie zum Beispiel in Wieblingen, Schlierbach und Rohrbach seien die Richtwerte deutlich um knapp 30 Prozent angehoben worden. Die Richtwerte in einigen sehr günstigen Lagen, wie zum Beispiel Boxberg und Emmertsgrund, stiegen noch deutlicher: um bis zu 39 Prozent.

Gewerbeimmobilien günstiger

Was kosten Wohnungen und Häuser? Die Nennung eines Durchschnittswertes für Heidelbergs sei aufgrund der außergewöhnlich großen Bandbreite der Bodenrichtwerte für Wohnbauland von 310 Euro bis 4040 Euro pro Quadratmeter nur für statistische Zwecke, zum Beispiel im Rahmen eines interkommunalen Vergleichs, aussagekräftig, heißt es.

AdUnit urban-intext2

Die Bodenpreise für Gewerbeimmobilien sind in den beiden Jahren nur leicht gestiegen. Die Bodenrichtwerte für Gewerbeflächen werden deshalb im Schnitt um fünf Prozent angehoben. miro