Bob Dylan als Thema

Heidelberg. Um die Musiklegende Bob Dylan, um seine Lieder und seinen Glauben drehen sich die CityGottesdienste am Sonntag, den 6. Februar, in der Heiliggeistkirche. Wie die Evangelische Kirche in Heidelberg am Dienstag mitteilte, ist der Gottesdienst um 11 Uhr bereits ausgebucht, Plätze gibt es dagegen noch für den Zusatz-Gottesdienst um 12.30 Uhr.

Zu den beiden Gottesdiensten laden die Citykirche und die Hochschule für Kirchenmusik ein. Es musizieren Studierende der Musikhochschule zusammen mit ihrer Dozentin, statt Orgel wird eine Band spielen. Es singen Katharina Linn und Christian Yang, Tine Wiechmann spielt Piano, das Lars Quincke Trio interpretiert mit Gitarre, Bass und Schlagzeug Bob-Dylan-Lieder und Citypfarrer Vincenzo Petracca deutet die Lieder.

Der US-Sänger und Songwriter gilt als einer der einflussreichsten Musiker der Popgeschichte. Dylans Texte haben ihm als bisher einzigen Musiker den Nobelpreis für Literatur eingebracht. Oft drehen sie sich um die Themen Liebe und Religion.

Eine Voranmeldung ist wegen der Corona-bedingten Platzbegrenzung in der Kirche nötig. Ferner gilt für die Gottesdienste eine FFP2-Maskenpflicht, die Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands von zwei Metern sowie der Verzicht auf Gemeindegesang. her