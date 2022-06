Blutverschmierter Fremder bedroht E-Scooter-Fahrer in Heidelberger Altstadt – Zeugen gesucht

Heidelberg. Ein blutverschmierter fremder Mann hat in der Nacht auf Freitag einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Heidelberger Altstadt bedroht. Wie die Polizei mitteilt, war der 22-Jährige gegen 2 Uhr in der Neuen Schlossstraße in Heidelberg mit einem E-Scooter unterwegs, als er auf Höhe des Parkhauses P11 von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser forderte ihn auf, den Roller sofort heraus zu geben und deutete dabei auf ein Messer an seinem Hosenbund, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Als kurz darauf zwei Komplizen des Täters erschienen, ließ der 22-Jährige den Roller stehen und flüchtete.

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Er ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, männlich, trägt einen schwarzen Vollbart, schwarze mittellange Haare und war mit dunklem Polo-Shirt und einer Jeans bekleidet. Der Mann trug eine Umhängetasche und hatte eine Schürfwunde am Arm. Womöglich stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Hose, der Arm und das Gesicht des Mannes waren blutverschmiert. Gegenüber dem 22-Jährigen hatte der Fremde angegeben, dass er zuvor in eine Schlägerei verwickelt gewesen war. Zeugen, die Hinweise auf den Täter, seine Begleiter oder die vorherige Schlägerei geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Rufnummer 06221 99 1700 zu melden.