Blumige Grüße aus der Demenz

Demenz. Eine Diagnose, die viele Ängste auslöst und nicht selten Verzweiflung. 1,6 Millionen Menschen leben in Deutschland mit einer Demenzerkrankung, die Tendenz ist steigend. Angehörige tragen vieles mit - und sind zu oft auf sich alleine gestellt. Ein außergewöhnliches Fotokunstprojekt möchte das Thema weiter in die Öffentlichkeit rücken: „Aufgeblüht“ heißt die Ausstellung der Heidelberger Künstler- und Fotografinnen Susanne Lencinas und Jule Kühn, die vom 14. Juni bis 8. Juli in der Heidelberger Heiliggeistkirche (Marktplatz) gezeigt wird.

AdUnit urban-intext1

Es ist mehr als eine Zusammenstellung von bunten, bezaubernden, postergroßen Fotografien: Als eine von bundesweit 24 „Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz“ wird die Heidelberger Initiative vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend drei Jahre lang gefördert. Das ist Teil der „Nationalen Demenzstrategie“, die am 1. Juli 2020 im Bundeskabinett verabschiedet wurde.

Ungeschminkt glücklich in diesem Moment: Seniorin Erika ist eine der Models, die in der Ausstellung „Aufgeblüht“ zu sehen sein wird. Die Heidelberger Fotografinnen und Künstlerinnen Susanne Lencinas und Jule Kühn haben sie porträtiert. © Lencinas/Kühn

Allianz mit Akademie für Ältere

Die beiden Heidelbergerinnen haben die Akademie für Ältere Heidelberg als starke Organisation an ihrer Seite. Denn aus „Aufgeblüht“ soll - mit derzeit acht weiteren Kooperationspartnern - ein lokales Netzwerk werden, das langfristig Früchte trägt.

AdUnit urban-intext2

Nicht verkleiden möchten Lencinas und Kühn ihre Models, die zwischen 70 und über 90 Jahre alt sind - sondern ihre Persönlichkeit und Lebenserfahrung kennenlernen. Vorab erfahren sie von den Damen und Herren allein ihre Lieblingsblumensorte. Dann geht es zum Fotoshooting, das meist einen Nachmittag dauert und meist in den privaten Räumen stattfindet. „Wir fangen mit Kaffee und Kuchen an“, erzählt Kühn. Da würden dann meist schon alte Fotos herausgeholt - die gedankliche Reise ins Leben der Senioren beginnt. „Es geht uns nicht nur um die Fotos, sondern darum, das Ergebnis als Miteinander zu gestalten“, erklärt die Künstlerin. Blumen und Gärten weckten bei vielen Älteren gute Gefühle und Erinnerungen.

Fast spielerisch werden so aus den floralen Hintergründen, den Lieblingsblusen oder -hemden der Älteren sowie den mitgebrachten frischen Blumen die Bilder. Zwanzig Damen und Herren haben Kühn und Lencinas bereits „blumig“ porträtiert. Die Gesichter bleiben in der Regel ungeschminkt - nur ein wenig zarter Lippenstift hat sich auf den Fotos als vorteilhaft erwiesen.

AdUnit urban-intext3

Die meisten Abgebildeten leiden erst unter einer beginnenden Demenzerkrankung. Auch deshalb beschreibt Kühn ihre Arbeit als „Gratwanderung“, denn auf keinen Fall sollen die Senioren instrumentalisiert oder ihnen etwas übergestülpt werden. Viel Einfühlungsvermögen bringen die Künstlerinnen mit. Und die Bereitschaft, auf Signale einzugehen: Eine Dame habe nie selbst geraucht, aber wohlige Erinnerungen an den Zigarettenqualm ihres Vaters gehabt. Als sie eine Zigarette zwischen die Finger steckte, habe sie kichernd posiert. „Ich erlebe alte Menschen in der Regel als sehr authentisch“, erlebt Kühn meist eine große Gelassenheit der Models vor der Kamera.

AdUnit urban-intext4

Die tiefe Freude an der gemeinsamen Arbeit zähle am meisten. „Einige hatten am nächsten Tag schon unseren Besuch vergessen. Aber als wir da waren, leuchteten ihre Augen“, beschreibt Kühn die Glücksmomente für beide Seiten.

Der Zauber des Moments ist zudem für die Angehörigen festgehalten, nennt Kühn als Beispiel die Arbeit mit einem jüngst verstorbenen Herrn, der unter seinem Lieblingsbaum Modell saß. Seine Kinder seien sehr dankbar für diese bleibende Erinnerung. Etwa zwanzig Porträts sind inzwischen entstanden. Ein paar Senioren stehen auch noch auf der Warteliste.

Als Wanderausstellung sollen die Bilder von der Heiliggeistkirche aus weiter durchs Land ziehen. Beim Deutschen Seniorentag im November in Hannover sind sie angefragt, die Landesgartenschau in Überlingen hat ebenfalls Interesse. Und fürs kommende Jahr sind weitere Termine im Gespräch.

Begleitend zur Ausstellung bietet die Akademie für Ältere neben einer Online-Vortragsreihe eine Serie von Dokumentarfilmen an. Sie beginnt mit „Leben mit der Diagnose Demenz“ am Mittwoch, 30. Juni, 10 Uhr. Demenz-Expertin Bettina Hirth berichtet aus dem Alltag ihrer Praxis am Donnerstag, 1. Juli, 10 Uhr. Die Heiliggeistkirche ist zur Besichtigung von Montag bis Samstag (11 bis 17 Uhr) sowie sonntags und an Feiertagen (12 bis 17 Uhr) geöffnet.