Blumenmeer und viele Kerzen nach Amoktat in Heidelberg

Heidelberg. Sie halten Kerzen in der Hand, einzelne weiße oder auch bunte. Grablichter und Duftkerzen im Glas sind zu sehen. Die meisten Studierenden kommen in kleinen Gruppen, bilden einen unsichtbaren Schutzwall um sich. Einige nehmen sich an die Hand oder umarmen sich. Einige weinen, alle schauen traurig oder fassungslos. Am Tag nachdem ein 18-jähriger Student mit zwei Langwaffen in einen Lehrsaal auf dem Heidelberger Campus stürmte und das Feuer eröffnete, hat sich über das sonst so belebte Uni-Viertel Ruhe und Traurigkeit gelegt. Gegenüber des Gebäudes INF 360, in dem das Verbrechen geschah, bei dem eine 23-Jährige starb und zwei Mitstudentinnen und ein Kommilitone verletzt wurden, stehen die brennenden Kerzen zwischen Sträußen von Blumen. Tulpen, Christrosen und rote Rosen sind zu sehen. 12.25 Uhr - um diese Uhrzeit war der in Mannheim lebende Biologiestudent in den Raum gestürmt, wo rund 30 Mitstudierende an einem Kurs für Biochemie teilnahmen. Später flüchtete der Täter und erschoss sich im Außenbereich des Instituts selbst. In seinem Rucksack fanden die Ermittler später 100 Schuss Munition.

Das Unigebäude INF 360 selbst ist abgeriegelt. Ermittler sichern drinnen weiter Spuren und tragen Kartons in einen vor den Glastüren abgestellten Transporter. Ein Dozent spricht leise mit fünf Studierenden, die um ihn im Halbkreis stehen.

Zur gleichen Zeit gibt es eine spontane Trauerminute vor der Zentralmensa, dem Herz des Campus im Neuenheimer Feld. Auch hier Blumen und Kerzen, Studierende - viele in Schwarz gekleidet - stehen im großen Halbkreis. Kaum jemand spricht, und wenn, dann wird mehr oder weniger geflüstert. Anders als sonst ist nun kaum ein Handy zu sehen - weder als Fotoapparat verwendet, noch als Telefon genutzt. Die Gemeinschaft der Studierenden - hier ist sie in aller Traurigkeit spürbar.