Blumen für kranke Kinder - Kampagne soll für Krebsforschung werben

Heidelberg. Das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) hat die Kampagne „Blumen schenken. Hoffnung spenden“ für bessere und kindgerechte Therapien für krebskranke Kinder und Jugendliche gestartet. Zwischen 24. April und 20. Mai kann man deutschlandweit Blumen zugunsten der jungen Patientinnen und Patienten kaufen und verschenken, teilte das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) am Montag in Heidelberg mit. Unterstützt werde die Kampagne vom Fachverband Deutscher Floristen und Fleurop.

Mit der Spendenkampagne mache das KiTZ auf die dringend notwendige Forschung für krebskranke Kinder aufmerksam, hieß es weiter. „Moderne Therapien, wie sie für Erwachsene entwickelt werden, fehlen leider immer noch weitgehend in der Kinderonkologie“, sagte Stefan Pfister, Direktor am KiTZ, Abteilungsleiter am DKFZ und Kinderonkologe am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD). Besonders wenn die Standardtherapien nicht mehr anschlügen, stünden krebskranken Kindern und Jugendlichen nur noch wenige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.