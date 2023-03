Blütenpracht und Wein

Die Gimmeldinger Mandelblüte in Neustadt hat an diesem Wochenende begonnen. Gäste müssen sich auf ein neues Veranstaltungskonzept einstellen, teilte die Stadt mit. So haben je nach Wetterlage verschiedene Weingüter in Gimmeldingen auch unter der Woche als Straußwirtschaften geöffnet. An den beiden Festwochenenden, vom 24. bis 26. März sowie vom 31. März bis 2. April, wird das Angebot mit weiteren Ausschankstellen und einem kulinarischen Angebot sowie Kunsthandwerk und typisch pfälzischen Produkten ergänzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Festmeile erstreckt sich über die Neubergstraße, beginnend am König-Ludwig-Pavillon über die Peter-Koch-Straße und das Dorfzentrum in die Kurpfalzstraße. Neu in diesem Jahr: Wer die Blütenpracht abseits der Festmeile genießen möchte, auf den wartet am „Keschdeplätzel“ eine weitere Weinausschankstelle und andere Beschicker.

Die Veranstalter setzen bei der Anreise auf öffentliche Verkehrsmittel: „Die Planung sehen ein Parkraumkonzept für die Festwochenenden sowie ein Besucherlenkungskonzept von der Innenstadt nach Gimmeldingen vor.“ red/kpl