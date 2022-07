Blühende Oase im alten Autohaus

Heidelberg. Jahrzehnte standen hier reihenweise Autos, im Februar ist ein Schiff in der Heidelberger Weststadt gelandet – und das ist kürzlich standesgemäß mit Shanty-Musik gefeiert worden: Das Festival „ArtOrt´22 – YIMBY – Urban Paradies” im ehemaligen Autohaus Bernhardt (Hebelstraße) hält einige Überraschungen bereit. Noch bis zum Wochenende kann man sich mit den beiden Kreativköpfen und Leitern des UnterwegsTheaters, Jai Gonzales und Bernhard Fauser, in ihre riesige Sommergalerie einladen. Auf 5000 Quadratmetern wartet an fünf Tagen in der Woche auf vier Etagen Kunst auf die Besucher.

160 Tonnen Erde haben die Organisatoren bewegt, damit es auf dem heißen Asphalt bunt blüht. Und mittendrin steht „Maria“, ein ausgemustertes Arbeitsschiff aus dem Rhein-Main-Kanal in Bamberg, das früher beim Brücken- und Kanalbau im Einsatz war. Das 1957 in einer Werft in Bremen gebaute Schiff hat ein Herz aus Mannheim: Der Motor wurde von MWM gebaut.

Im Untergeschoss hat sich ein alter Bekannter „einquartiert“: Georges Rousse ist bekannt für seine kurzlebigen Installationen. Museen der Welt würdigen seine Arbeiten, die im Grand Palais (Paris) genauso zu sehen sind wie im Hirshhorn Museum (Washington) sowie auf mehreren Biennalen (Paris, Venedig, Sydney). Jai Gonzales und Bernhard Fauser widmen Rousse gerne eine eigene Etage im leerstehenden Gewerbekomplex.

Alte Freunde

Die drei Künstler verbindet eine lange Freundschaft. Heidelberg besucht Rousse, Jahrgang 1947, immer wieder. So gestaltete er bereits im vergangenen Jahr im ehemaligen Autohaus die offene Wendeltreppe zu einem Schwarz-Weiß-Bild, das nur von der obersten Etage aus genau so zu sehen war. Wie Scheiben setzen sich die Formen zusammen, und Rousse übernimmt dabei die Arbeit, das Bild erst einmal auseinanderzunehmen, bevor es die Kamera zusammensetzen kann.

Die Galerie (Hebelstraße 7) ist geöffnet von Mittwoch bis Sonntag, jeweils 14 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro regulär. Auch ein Museumscafé namens „BarFuß“ lädt ein. Im Begleitprogramm ist am Freitag, 15. Juli, Inga Bachmanns Programm „Das Aber der Dinge“ zu erleben (19 Uhr). „Mit rasantem Wortwitz malt die Heidelberger Liedermacherin Szenen, die ins Absurde kippen, und legt schonungslos die Abgründe des Alltags frei“, versprechen die Veranstalter. Tickets kosten zehn beziehungsweise 15 Euro.

Um 20 Uhr tritt am gleichen Abend Peter Saueressig mit seiner Band und dem Programm „Balsamico“ auf. Rock und Soul, etwas Jazz und viele Grooves – das erwartet die Zuhörer. Tickets kosten auch hier zehn beziehungsweise 15 Euro.

Literatinnen der GEDOK Heidelberg haben am Samstag, 16. Juli, um 19 Uhr ihren Auftritt unter dem Motto „Paradies auf Erden“: Marlene Bach, Claudia Schmid und Marion Tauschwitz stellen ihre Texte zur Musik von Almut Werner vor. Jazz goes Soul gibt es zum Abschluss mit Randall Hutchins, April Journi Cook und Olaf Schönborn von 15 bis 17 Uhr.