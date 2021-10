"Blitzeinbruch" in Heidelberger Fahrradgeschäft - 44 E-Bikes entwendet, Großfahndung erfolglos

Heidelberg. Bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Heidelberg sind am Donnerstagmorgen 44 E-Bikes im Wert von rund 200 000 Euro entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 4 Uhr in der Straße "Im Taubenfeld" und wurde von mehreren Tätern begangen. Die Unbekannten schlugen mit einem schweren Gegenstand zwei Schaufensterscheiben ein und verluden anschließend die 44 E-Bikes in einen Klein-Lkw, der einen weißen Aufbau und ein schwarzes Führerhaus gehabt haben soll. Anschließend flüchteten sie in Richtung A 656. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in der auch die Polizeipräsidien Südhessen/Darmstadt, Rheinpfalz/Ludwigshafen und Karlsruhe involviert waren, verlief ohne Ergebnis. Da der Einbruch nur wenige Minuten andauerte, wird er von der Polizei als "Blitzeinbruch" bezeichnet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder unter 06221/3418-0 zu melden.