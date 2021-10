„Blitzeinbruch“ in Heidelberg– 200 000 Euro Schaden

Heidelberg. Ein spektakulärer Diebstahl hat sich in der Nacht zum Donnerstag in Heidelberg abgespielt. Nach Angaben der Polizei erbeuteten Unbekannte bei einem nur wenige Minuten dauernden „Blitzeinbruch“ in ein Fahrradgeschäft im Gewerbegebiet Wieblingen 44 Elektrofahrräder. Die Ermittler schätzen den Gesamtschaden auf rund 200 000 Euro.

Nach Schilderung der Beamten gingen die Täter äußerst brachial vor. Gegen 4 Uhr schlugen sie zwei Schaufensterscheiben des Ladens in der Straße „Im Taubenfeld“ vermutlich mit einem schweren Gegenstand ein. Anschließend verluden sie die Fahrräder in einen Kleinlastwagen mit weißem Aufbau und dunklem Führerhaus, mit dem sie an die Ausstellungsfläche herangefahren waren. Dann flüchteten sie in Richtung der Autobahn 656.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die auch auf die angrenzenden Präsidialbereiche Karlsruhe, Ludwigshafen und Darmstadt ausgeweitet wurde. Der Lkw ging den Beamten jedoch nicht ins Netz.

Auf Nachfrage sagte ein Polizeisprecher, dass es sich bei den Tätern wohl um eine Bande handeln müsse. „44 Fahrräder in so kurzer Zeit – da müssen schon einige Personen am Werk gewesen sein. Das war gut eingeübt und vorbereitet“, erklärte er. In der Region sei ein derartiger Fall bislang einmalig. In der Regel seien „Blitzeinbrüche“ dadurch gekennzeichnet, dass die Täter mit dem Fluchtfahrzeug in ein Schaufenster fahren, etwa bei Juwelieren. Im vorliegenden Fall gebe es dafür jedoch keine Hinweise. Maßgeblich für „Blitzeinbrüche“ seien die Faktoren „schnelle Umsetzung“ und „hohe Beute“.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen, die Zentrale Kriminaltechnik war zur Spurensicherung im Wieblinger Gewerbegebiet im Einsatz. Zeugenhinweise zu den Tätern, deren Fahrzeug und der Fluchtrichtung werden telefonisch unter 0621/174-44 44 oder 06221/34 180 entgegengenommen. Bislang sind nach Angaben des Sprechers noch keine zielführenden Hinweise eingegangen. Auch nicht darauf, dass sich die Täter womöglich ins Ausland abgesetzt haben könnten. jei

